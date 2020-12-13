Piétonisation à Lyon et concertation.

« Vous parlez aussi du fait qu’il n’y a pas eu de concertation. C’est effectivement quelque chose qui était écrit dans notre progr amme. Notre programme a été fait en concertation avec les habitants puisque notre programme a été élu à la majorité »

Ainsi parlent les élus écologistes de Lyon quand on leur parle de l’absence de concertation lors de la piétonisation rapide et permanentes de certaines portions de rue situées devant les écoles.

Pour ceux qui devront, du fait de ces fermetures, parcourir 1 kilomètre 500 de plus à chaque trajet; le message est clair : il ne fallait pas voter pour nous.

Si certaines de ces fermetures vont, comme l’écrivent de concert messieurs Bernard et Doucet, nécessiter quelques modifications de nos habitudes et de nos usages, d’autres semblent bien avoir des conséquences beaucoup plus importantes.

Les réclamations tentées auprès de la municipalité sont restées lettres mortes.

La seule concertation acceptable par les acteurs de ces bouleversements semble être sur l’aménagement de la zone piétonisée qui doit devenir un morceau de campagne puisque (je cite) elle permet d’introduire plus de nature en ville, et laisser de la place au jeu et à la convivialité.