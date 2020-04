Confinement, disputes et problèmes relationnels

Personne seule, couple, parents, enfants et, confinement

La période de confinement chez soi, seul(e), en couple ou en famille, en télé-travail ou non, a des répercussions sur notre vie personnelle et relationnelle; apprendre à gérer sa solitude quand nous nous retrouvons face à nous-mêmes ou partager l’espace et le temps avec les autres, demande tout un nouvel apprentissage. Il s’agit d’une réorganisation nécessaire pour acquérir de nouvelles manières d’être et de faire; la solitude ou bien la promiscuité peuvent devenir insupportables et difficiles à vivre pour la personne seule, le couple et/ou la famille.

Incompréhension, tension, dispute, souffrance, absence de communication, violence ou repli sur soi sont des signes d’alerte. Dans cette nouvelle situation de promiscuité obligatoire, il est important de trouver des voies d’apaisement et de dialogue, de nouveaux chemins du vivre ensemble. Chaque situation est unique et mérite une attention particulière. Mieux vaut ne pas rester seul(e)(s) en cas de difficultés et avoir recours à des professionnels; certains peuvent être joints par téléphone car il est important de ne pas laisser la crise perdurer; cette possibilité téléphonique permet de ne pas attendre la fin du confinement pour consulter. Plus tôt on agit, plus facile sera la résolution. Appelez une conseillère conjugale et familiale, elle saura vous aider